Epenaar (77) opgepakt als verdachte van aanrijden verkeersregelaar bij Wezep

19:00 Hittegolf of niet, de markt in Heerde gaat gewoon door. De thermometer geeft 35 graden aan deze vrijdagmiddag maar dat maakt weinig indruk op de markthandelaren. En ook niet op het winkelend publiek. De Heerdenaren sluiten netjes op afstand aan in de rij wachtende klanten voor de verkoopwagens en kramen op en rond het Kerkplein. Er wordt gewoon boodschappen gedaan, net als anders. ‘Dame bloot, handel dood’, gaat echt niet meer op. Gelukkig niet’.