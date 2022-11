Epenaren krijgen 50 euro niet terug. ‘Op vakantie van gemeentegeld is niet de bedoeling’

met quiz We produceren te veel afval en zijn niet goed in afval scheiden: ‘Zo ben je als inwoner duurder uit’

Niet alleen produceren we in deze regio veel te veel restafval, ook zijn we niet goed in afval scheiden. Daarmee duperen we onze portemonnee. Hoe kan dat beter? ,,Als je weinig tijd hebt, snap ik dat je minder moeite doet.”

6:20