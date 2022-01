Eper chaletpyromaan na verwoestende branden op de korrel bij verontruste eigenaren

De aanhoudende serie branden heeft zijn uitwerking niet gemist op het gestel van Gert Wajer. Meerdere malen stond de parkeigenaar de afgelopen maanden met hangende schouders op de foto in de krant, voor het optrekje waaruit de nacht ervoor de vlammen waren geslagen. Nu de brandweer in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw in allerijl naar zijn terrein is gesneld, is hij er helemaal klaar mee.