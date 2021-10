Er gloort hoop aan de horizon voor noodlijdend Kulturhus: ‘Dit centrum bindt Elspeet samen’

Piet zwart of niet zwart? Op de Veluwe wordt het van alles wat

21 oktober Op de Veluwe zijn zwarte pieten volgende maand ver te zoeken. Het gevolg van Sint kleurt in de meeste gemeenten bruin, grijs of heeft een roetveeg. Sommige comités in de regio zijn er nog niet uit maar neigen naar een combinatie van alle opties. Dit blijkt uit een rondgang van de Stentor langs verscheidene comités in stad en dorp.