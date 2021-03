‘Er is geen bestuurscrisis’. Eper coalitie houdt na opstappen wethouder vast aan koers

Scholten kwam onder vuur te liggen wegens liegen tegen de gemeenteraad en het omzeilen van de Wet openbaarheid van bestuur. Na publicaties van de Stentor daarover klaagde de Nieuwe Lijn-wethouder weliswaar over een politiek spel waarvan hij het slachtoffer zou zijn geworden, maar zijn functioneren was onmogelijk geworden, concludeerde hij. Burgemeester Tom Horn diende direct daarna een ordevoorstel in. Doordat dit werd aangenomen was het onderwerp direct afgesloten. Buiten de openbaarheid wil hij met de fractievoorzitters in gesprek over de ontstane situatie, pas daarna wordt er eventueel in de gemeenteraad over gesproken, als de gemoederen tot bedaren zijn gekomen. Door die aanpak kregen de raadsfracties geen gelegenheid om via een slotverklaring hun kijk op de zaak te geven.