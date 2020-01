Erepenning voor ‘Mister Mariahoeve’ Van Hell

Ermelo geeft schaats­baan op 't Weitje een warm welkom

11:00 Goed nieuws voor schaatsfanaten in Ermelo: het overdekte ijsbaantje op 't Weitje keert volgend jaar terug. Die belofte doet het bestuur van IJs in Ermelo, nu de eerste editie met meer dan 5000 betalende bezoekers een ‘groot succes’ is gebleken. ,,Onze ambitie is groot.’’