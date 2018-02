Erevoorzitter De Rossumdaerpers overleden

Leerkes was al in de jaren vijftig en zestig nadrukkelijk betrokken bij het carnaval in Vaassen. In 1967 was hij één van de oprichters van 'De Roje Hane', de voorloper van De Rossumdaerpers. Ook in de decennia daarna verzette hij bergen werk voor de carnavalsvereniging, die anno 2018 2800 leden telt. Dat leverde hem zelfs het erevoorzitterschap op.