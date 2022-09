Ergernis over achterkamertjespolitiek Ermelo; verkiezingswinnaar wil dit niet langer

Gelderland gaat door met windmolen­park nabij Ermelo, ondanks ‘weerstand en emoties’

De provincie Gelderland verwacht dat begin 2023 helder is hoe een windpark bij Horst en Telgt er het best uit kan zien. Met het uitspreken van die planning is duidelijk dat de provincie het plan doorzet. Het project houdt de gemoederen bezig: er is een stapel reacties binnengekomen.

20 september