Eric uit Ermelo ging achter koperdief aan: Blijven jullie effe staan?

Drie verdachten van koperdiefstal zijn in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in Ermelo door oplettend en doortastend optreden van burgers. Eric Herder (41) hield persoonlijk een van de verdachten staande. Van angst geen sprake. ,,Ik ben niet zo bang uitgevallen."

Het drietal probeerde zijn slag te slaan in een oud elektriciteitshuisje aan het Postlaantje. ,,Ik ging naar mijn vriendin en stapte even voor middernacht mijn auto uit toen een wat oudere man met een hond zei dat er volgens hem werd ingebroken. We zagen licht branden in het huisje en hoorden gesmoes. Toen hebben we 112 gebeld."

Lees ook Ermeloërs schieten politie te hulp; drie koperdieven opgepakt Lees meer

'Blijven jullie effe staan'

Nog voordat de agenten aankwamen, ging de deur open en stond Herder oog in oog met de koperdieven. ,,Ik zei 'blijven jullie effe staan'. 'Nee' was het antwoord en ze gingen op de vlucht over het braakliggende terrein aan de achterkant van het huisje. Ik ben in de auto gesprongen en op de Kerklaan zag ik er eentje staan. Toen heb ik hem weer gezegd dat hij moest blijven staan. Hij, een jongen van rond de 20, zei dat hij niets had gedaan en niet inzag waarom hij moest blijven staan. Elke keer dat hij wilde weglopen met smoesjes, heb ik hem met mijn hand op zijn schouder een beetje teruggeduwd. Vijf minuten later was de politie er."

Bosje bloemen

Van een heldendaad wil Herder niets weten. Net zo min dat de politie hem een 'dappere burger' noemt. Ook het bosje bloemen dat hij van de politie ontving, wordt gewaardeerd maar had voor hem niet gehoeven. ,,Als je wat kan doen, moet je dat doen. Ik heb er zelf een hekel aan als mensen stelen. Iedereen moet werken voor zijn geld. En als je dan zo handig bent in demonteren zoek daar dan een baan in. Het zou mooi zijn als minder mensen de andere kant opkijken en vaker ingrijpen. Dan wordt het zulke jongens een stuk moeilijker gemaakt."

Speurhonden

De andere twee verdachten waren onvindbaar. Zelfs na de inzet van speurhonden ontbrak elk spoor. Totdat een buurtbewoner de meldkamer belde om te zeggen dat ze twee mannen over straat had zien rennen en over een hek klimmen. Dat was vlakbij de plaats van de diefstal. Opnieuw werd het gebied afgezet. Uiteindelijk kon het duo in een bosperceel vlakbij het elektriciteitshuisje in de boeien worden geslagen.