Ermelo blijft ‘bankje spelen’ voor starters: drie ton beschikbaar

'Reizen in de tijd' brengt erfgoed speels tot leven

8:59 Veluwse basisscholieren kunnen niet meer om het lokale cultureel erfgoed heen. Via school komen ze er, in elke groep anders, speels mee in aanraking. Aanbieders van het Veluwse erfgoed leren op hun beurt boeiende lessen in elkaar te zetten.