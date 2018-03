Ermelo doet mee met aanpak verpauperde recreatieparken

De OVV komt uit de koker van de provincie Gelderland. Deze organisatie krijgt de mogelijkheid om vervallen recreatiebedrijven op te kopen. Wat er vervolgens mee wordt gedaan, verschilt per geval. Zo kan de OVV ervoor kiezen om een vakantiepark nieuw leven in te blazen en daarna door te verkopen aan een ondernemer. Maar het is ook mogelijk dat alle huisjes tegen de vlakte worden gewerkt en de lege grond wordt verkocht aan een ontwikkelaar, die er huizen neerzet.

In theorie zijn de mogelijkheden eindeloos. Het is de bedoeling dat elf Veluwse gemeentes zich bij het initiatief aansluiten. Zij en de provincie worden 'fifty fifty' aandeelhouder in de maatschappij. De provincie stort vier miljoen euro startkapitaal, maar de projecten lopen altijd via cofinanciering door gemeenten, of parkeigenaren. Het gaat in eerste instantie om een proef van twee jaar. Daarna wordt er geëvalueerd en komt er een vervolg.