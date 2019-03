Ermelo duurste, Nunspeet goedkoopste gemeente van de regio

Ermelo is de duurste gemeente in de regio West-Veluwe om te wonen als het gaat om gemeentelijke belastingen. Daar betalen inwoners gemiddeld 715 euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEG). Hoogste stijger is Putten; Nunspeet is het goedkoopst.

De gemeentelijke woonlasten - een optelsom van de onroerende zaakbelasting (ozb) en de heffingen voor afval en rioolgebruik - blijken dit jaar gemiddeld 3,4 hoger te liggen dan in 2018. Dat is ruim boven de verwachte inflatie van 2,4. Naast de gestegen energieprijzen is dat een flinke tegenvaller voor veel gezinnen.

Putten op plek vijf

De lokale verschillen zijn echter groot, zo blijkt uit de rondgang van VEG. Zo ook in de regio West-Veluwe. In Harderwijk bijvoorbeeld blijven de jaarlijkse lasten op enkele euro's na hetzelfde als in 2018: 651 euro, terwijl een gemiddeld gezinnetje in Putten bijna tien procent meer gaat betalen. Op de Gelderse ranglijst van snelste stijgers goed voor plek vijf. De woonlast is daar nu 620 euro per maand.

Tegenvaller

Net iets minder dan een Nunspeter gezin, dat ‘slechts’ 602 euro per jaar hoeft op te hoesten. Duurste gemeente is Ermelo met 715 euro. Ook daar stegen de lasten in vergelijking met 2018 flink, voornamelijk als gevolg van de ozb-stijging van 12,4 procent. Die was nodig om een flinke financiële tegenvaller - Ermelo leefde te lang op grote voet - te kunnen compenseren. In eerste instantie leek zelfs een verhoging van 22 procent nodig, maar door onder meer de hondenbelasting in stand te houden, werd dat scenario afgewend. Slechts in een Gelderse gemeente steeg de ozb nog harder dan in Ermelo: door de fusie van drie gemeentes in het nieuwe West Betuwe, betalen inwoners van het voormalige Neerijnen 41 procent meer.

