Ermelo geeft schaatsbaan op 't Weitje een warm welkom

Tuurlijk, het waren tropenweken en er ging links en rechts best wat dingetjes mis, maar het overheersende gevoel bij Marco van Dijk is die van blijdschap. Hij is een van de drijvende krachten achter IJs in Ermelo; de overdekte ijsbaan die vijf weken lang voor winterpret zorgde in het dorp. ,,We hebben het toch maar mooi geflikt’’