‘Ermelo had die regenboogvlag moeten hijsen, wij horen er toch ook bij?’

Het was niet eens de tekst van de Nashville-verklaring die haar de rillingen bezorgde. Heleen Bakker (49) woont al een kwart eeuw in Ermelo en weet wel hoe de hazen er lopen. En dat een deel van de inwoners vanuit het geloof louter de liefde tussen man en vrouw predikt. ,,Het was meer de liefdeloosheid, de haat, die de verklaring opriep die ik afschuwelijk vond. Dat herken ik niet in Ermelo, ook niet uit de orthodoxe hoek. Ik werk als docent op het Christelijk College Groevenbeek en toen die verklaring uitkwam, heb ik daar het boekje Adam en Evert neergelegd. Dat gaat over de spanning tussen kerk en homoseksualiteit. Daar is vervolgens heel prettig en open over gediscussieerd. Ik heb nog steeds collega’s die het afkeuren. Maar hun worsteling is oprecht en die respecteer ik.’’