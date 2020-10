Ermelo heeft stevige waarnemer nodig na opstappen Baars, zegt commissaris van de Koning

Weggestuur­de badmeester Wezep door politie aangehou­den en gehoord, vrees voor ‘doofpot’

27 oktober De badmeester van zwembad De Veldkamp die op non-actief is gesteld wegens mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag, is door de politie aangehouden. De man is gehoord omdat er twee meldingen tegen hem zijn gedaan. Inmiddels is hij weer op vrije voeten.