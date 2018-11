Ermelo is er uit: twaalf procent ozb er bij

Dat is de slotsom van een slepende discussie in de gemeenteraad over het huishoudboekje van 2019, die begon toen wethouder Wouter Vogelsang na de zomer met zijn onheilstijding kwam. Die hield in dat de voorheen rijke gemeente door zijn reserves heen is en dat de bodem van de schatkist in zicht is. Sterker nog: de komende jaren dreigt zelfs een flink tekort dat in 2022 zelfs kan oplopen naar 5 miljoen euro.