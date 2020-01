Ermelo kan aan de bak met burgerinitiatief

Heb je een briljant nieuw idee om hondenpoep te bestrijden in de buurt? Of vind je dat er nu eindelijk dat nieuwe veilige fietspad moet komen? Dan hoef je in Ermelo niet langer een politieke partij voor je karretje te spannen, maar kun je zelf een voorstel indienen. Dit zogenaamde ‘burgerinitiatief’ is woensdag door de gemeenteraad omarmd.

Het idee voor het burgerinitiatief komt van BurgerBelangen Ermelo (BBE). Het zou de lokale democratie ten goede komen en de betrokkenheid van burgers vergroten. Op dit moment is er voor burgers alleen het inspreekrecht bij vergaderingen van de gemeenteraad, maar dat is volgens fractievoorzitter Bart van der Knaap niet dwingend genoeg. ,,Vaak hoorde je de wethouder dan zeggen: ‘we kijken er naar’ en dan hoor je er vervolgens niets meer van. Via het burgerinitiatief kun je het college of de raad een stevige opdracht meegeven’’, vertelde hij vorige maand in de Stentor.

Vijftig medestanders

De wens van BBE is nu werkelijkheid geworden. Het nieuwe instrument is beschikbaar voor alle inwoners die ingeschreven staan in Ermelo. Het voorstel of idee moet concreet zijn, het moet gaan om nieuwe beleid, binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen en er zijn minimaal vijftig medestanders nodig. Een agendacommissie bepaalt of het voorstel voldoet aan de eisen. Zo ja, dan mogen de initiatiefnemers hun plannen presenteren tijdens de tweewekelijkse politieke avonden. Tenslotte neemt de gemeenteraad een besluit of het voorstel wordt uitgevoerd of niet.

Kritisch