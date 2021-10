Ermelo kan tonnenclaim verwachten, afhandeling hoofdpijndossiers wekt ergernis

VIDEO | update Elburg opge­schrikt door enorme politie­macht: ‘Dit was geen normale knokpartij’

27 oktober Politie is dinsdagavond met man en macht aanwezig geweest in Elburg omdat er geknokt zou worden. Dat gebeurde in de buurt van het gemeentehuis. Er liepen tientallen agenten rond, van wie een aantal in kogelwerende vesten.