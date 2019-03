Ermelo krijgt tijdelijke kunstijsbaan op 't Weitje

De dagen dat je kon schaatsen in de buitenlucht was de laatste jaren op de vingers van een hand te tellen. Zeker in Ermelo, waar natuurijsbaan de Kanovijver zo diep is dat er flinke vorst voor nodig is om dicht te vriezen. ,,En dat terwijl de behoefte aan ijspret er zeker is, ook in Ermelo’’, zegt Marco van Dijk, vice voorzitter van de stichting in oprichting ‘IJs in Ermelo’. ,,Al jaren hoor je af en toe voorzichtige plannetjes voor een kunstijsbaan rond gonzen, maar nooit werd dat doorgezet. Nou, wij doen dat nu wel!’’