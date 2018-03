Ermelo-Liberaal strijdt verder na verlies

Meijsen maakte zich oktober vorige jaar - na interne strubbelingen - los van de VVD, en ging verder als eenvrouwsfractie. Met de bedoeling om na de verkiezingen opnieuw minstens een zetel te scoren onder de naam Ermelo-Liberaal. Dat lukte met 526 stemmen net niet. "Een domper", geeft ze grif toe, "juist omdat ik de afgelopen weken zoveel positieve geluiden hoorde." Dat ze het niet haalde wijt ze voor een groot deel aan de geringe tijd die er was om een gedegen campagne op te zetten. "Te weinig om ons echt op de kaart te zetten. Maar we willen degenen die op ons stemmen niet in de steek laten. We gaan dus vol goede moed door. We gaan de komende jaren op verschillende manieren met inwoners in gesprek en zullen geregeld inspreken in raadscommissies. Ermelo gaat dus zeker van ons horen. En dan gaan we in 2022 alsnog voor die zetel."