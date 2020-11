Ermelo mikt op doorstroomhuis voor kwetsbare jongeren aan Julianalaan

Poging tot chantage? Bewoners mogen tuin kopen, als ze geen bezwaar maken tegen bouw van dure appartemen­ten in Epe

8 november Is het chantage, een poging tot monddood maken? In ieder geval voelen omwonenden van het voormalige TNT-gebouw in Epe zich er niet prettig bij. Als zij hun handtekening zetten voor het kopen van een stukje grond, beloven ze om geen bezwaar te maken tegen de bouw van een omstreden appartementencomplex.