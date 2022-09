Ermelo moet geheime documenten over crisis rond burgemeester openbaar maken

Esther vervult droom en heeft nu eigen basis­school in Hattem: ‘Als het even kan, gaan we lekker naar buiten’

Esther Verdonk maakte wel eens andere ochtenden mee, in de 25 jaar dat ze in het onderwijs zit. ,,Alle kinderen waren afgelopen maandag dolblij dat het weekeinde er op zat. Ze waren zó blij dat ze elkaar weer zagen.’’ Het is voor Verdonk hét teken dat ze met de nieuwe basisschool Vovie Hattem op de goede weg is.

7 september