Ermelo moet leren van DWDD. Geheimhouding belemmert dat, zegt prominent raadslid

Wijkcentra De Roef en De Kiekmure in Harderwijk zitten in financiële problemen. Om te voorkomen dat activiteiten moeten worden geschrapt maakt de gemeente per direct 110.000 euro over aan de stichting die beide centra beheert. En dat terwijl er al discussie is over onderzoekskosten van 166.000 euro voor verbouwing van De Kiekmure.

24 november