Ermelo moet op de blaren zitten na btw-blunder van ruim 8 ton: ‘Het wordt schrapen’

Met Video Rampjaar 1672 had enorme impact op het kleine Harderwijk: ‘Er heerste grote angst onder de bevolking’

In de zomer van 1672 werd Harderwijk onder de voet gelopen door buitenlandse indringers. De lokale bevolking had zwaar te lijden onder de Franse bezetting, die bijna anderhalf jaar duurde. In de vierde aflevering van NTR-serie Het Rampjaar 1672, die vanavond wordt uitgezonden op NPO2, speelt Harderwijk een prominente rol. ,,De gewone bevolking had het zwaar te verduren.’’

11 november