Ermelo moet 't doen, met een sportcentrum van 21 miljoen

Doornspij­ker krijgt werkstraf voor seks met minderjari­ge

4 oktober De 43-jarige Arnold H. uit Doornspijk is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Hij is schuldig bevonden aan seks met een minderjarige jongen van vijftien jaar oud, die hij ontmoette via Grindr. H. moet hem ook een schadevergoeding betalen van 1107,88 euro.