Ermelo pompt extra geld in bestrijding onkruid

Het toegenomen onkruid is de burgerij al een jaar of drie een doorn in het oog. Het was het gevolg van een bezuiniging op het onderhoud die de gemeenteraad in 2015 nam. Er werd gekozen voor de meest minieme vorm van onderhoud; C, op een schaal van A tot en met C. Steeds meer werd er geklaagd over de erbarmelijke staat van de openbare ruimte, waarna de gemeente besloot om de bezuiniging terug te draaien. Zeker nu ook de hardnekkige Japanse duizendknoop zo lastig te bestrijden blijkt.