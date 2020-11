Ermelo’s gemeentehuis voor miljoenen verspijkerd: ‘We stookten voor de engeltjes’

Het zijn korte driftige pasjes waarmee Wouter Vogelsang door het gemeentehuis banjert. Het moet, want de wethouder heeft maar weinig tijd en wil in al zijn enthousiasme toch alles laten zien. Te beginnen in het kantoorgedeelte waar het publiek normaal gesproken niet komt. ,,Weet je nog hoe alles voorheen alles in hokjes was? Donker en bedompt? Kijk nu eens hoe open, licht en transparant alles is’’, start hij zijn jubelzang. ,,Zelfs van boven komt hier nu het licht naar binnen.’’