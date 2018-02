Ermelo scant 540 huizen op warmteverlies

Verdachte in zaak dode Hattemse vrouw blijft vastzitten

22 februari De 50-jarige Loetje K. wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van de 34-jarige vrouw, die maandagavond in hun woning aan de Kraaijenbergstraat in Hattem is aangetroffen. Hij is dezelfde avond nog aangehouden en blijft nog zeker twee weken vast zitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdagmiddag bepaald.