Ermelo schiet tekort met plannen doorgaande oost-westroute

Die droeg Ermelo op om de in de Prins Hendriklaan, Maximalaan en Alexanderlaan weggehaalde obstakels en afsluitingen terug te zetten. De Raad is van oordeel dat Ermelo de gevolgen van het opwaarderen van tot nu toe rustige erftoegangswegen naar drukkere gebiedsontsluitingswegen niet voldoende heeft onderzocht. Zo stelde Ermelo dat het overgrote deel van de omwonenden het wel eens was met de oost-westplannen. Maar daar bleek niets van. Want een groot aantal omwonenden trok aan de bel, eerst bij de rechtbank en later bij de Raad van State. Zij vonden de uitspraak van de rechtbank niet ver genoeg gaan en vroegen de Raad om het gehele plan in de prullenmand te deponeren.

Zover gaat het hoogste bestuursrechtscollege niet maar de gemeente moet wel met een veel betere en deugdelijke onderbouwing van haar verkeersplan komen. Verder geeft de Raad de gemeente in de tussenuitspraak drie maanden de tijd om een werkbare oplossing te vinden voor de verkeersveiligheid op de Prins Hendriklaan, als die ooit wordt opgewaardeerd tot een nieuwe gebiedsontsluitingsweg in Ermelo-Noord. De Raad is het eens met omwonenden dat de Prins Hendriklaan niet geschikt is om als doorgaande weg te fungeren. Dat kan alleen maar als de gemeente aanvullende verkeersmaatregelen neemt om te voorkomen dat autoverkeer te hard over de weg gaat rijden.