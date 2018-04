De gemeente start met een proef van een jaar om te kijken of er animo is voor deze service. De reisdocumenten en rijbewijzen kunnen in het hele land bezorgd worden. ,,Bedoeld voor werkende mensen, of wellicht burgers met een handicap", schat wethouder Jan van Eijsden in. Wel moeten zij in elk geval een keer de gang naar het gemeentehuis maken, voor de aanvraag van het document. ,,Dat is in verband met de vingerafdrukken en dergelijke", zegt de wethouder.