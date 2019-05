Ermelo trekt veertig mille uit voor geluidsonderzoek evenementen

Het onderzoek gaat direct van start en kan eind augustus al klaar zijn, belooft het uitvoerende bureau Geluidmeesters. Zij gaan op de zestien locaties waar momenteel in Ermelo evenementen plaatsvinden de geluidsbelasting meten. Doel is om per plek de maximale geluidsnormen vast te stellen en een indeling te maken van evenementen in categorieën, variërend van een braderie tot een houseparty. Oftewel: welk evenement kan op welke plek plaatsvinden? Daarnaast gaat het bureau via een enquête een uitgebreid belevingsonderzoek doen onder omwonenden en bezoekers van evenementen.