Ermelo twijfelt over hoger beroep om pallethandel Ten Hove

,,We zijn op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken. Het beroep is pro forma ingediend om tijd te winnen, zodat we een goede afweging kunnen maken. Het is niet gezegd of we dat ook doorzetten.", zegt wethouder Laurens Klappe, naar aanleiding van vragen die door BurgerBelangen Ermelo zijn gesteld. Die wil vooral weten waarom de gemeente in beroep gaat. Klappe kan dat op dit moment niet zeggen, maar belooft volgende week in de raadscommissie met een mededeling te komen.