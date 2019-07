Ermelo viert binnen hengelen klimaatmiljoenen met barbecue

Puttenaren vervolgd in grote mestfraude­zaak

12:18 De 68-jarige Jan D. uit Putten, de 43-jarige Renger D. en hun gelijknamige loonbedrijf zijn verdachten in een grote mestfraudezaak. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Amsterdam. Daar moesten in totaal 20 verdachte personen en bedrijven verschijnen.