Ermelo volgt Harderwijk in ballonverbod

Steeds meer gemeenten kiezen voor een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen. In 2018 hadden nog maar achttien gemeenten zo’n verbod. Dit jaar zijn het er al meer dan zestig, blijkt uit cijfers van de Stichting Noordzee. Ballonnen mogen dan populair zijn bij feesten en evenementen, ze staan in de top vijf van zwerfvuil op de Nederlandse stranden.

Betuttelend

Restanten van ballonnen worden opgegeten door vissen en komen zo in de voedselketen terecht. In deze regio kwam Harderwijk afgelopen maand als de eerste met een verbod, op initiatief van GroenLinks. In Ermelo stemde alleen het CDA niet voor, omdat ze een verbod betuttelend en moeilijk te handhaven vindt. Die partij ziet meer in het stimuleren van de verantwoordelijkheid van de burger.