Ermelo wil Gelders geld voor onderzoek naar verdiept station

Très content met ‘pop-up’ jeu de boulesbaan in Harderwijk­se haven

27 augustus En dan ligt daar opeens een jeu de boules-baan bij de passantenhaven in Harderwijk. Zo maar, uit het niets, lijkt het wel. Initiatiefnemer is een binnenstadbewoner die graag anoniem wil blijven. Drie Harderwijkers zijn er in elk geval très content mee en gooien er elke dag een balletje. ,,Het uitzicht op de haven is magnifique.’’