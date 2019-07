Ermelo zegt unaniem 'ja’ tegen nieuw Strand Horst

Tanja Haseloop (VVD) nieuwe burgemees­ter van Oldebroek

21:11 Tanja Haseloop-Amsing (52) is donderdagavond voorgedragen als burgemeester van Oldebroek. Daarmee heeft de gemeente na ruim een jaar een opvolger van Adriaan Hoogendoorn, die in de zomer van 2018 de Veluwe na zeven jaar inruilde voor fusiegemeente Midden-Groningen. Haseloop-Amsing, van VVD-huize, wordt naar verwachting begin oktober geïnstalleerd in Oldebroek.