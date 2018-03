Ermelo zoekt best geklede politicus

Tekst en uitleg over aanpassingen in huis om langer thuis te blijven wonen

11:49 Mensen blijven tegenwoordig steeds langer zelfstandig thuis wonen. Om dat mogelijk te maken is er een waslijst aan aanpassingen in huis. Wat die mogelijkheden allemaal zijn, wordt duidelijk tijdens een informatiemarkt van WoonGemakPutten op woensdag 28 maart in Stroud.