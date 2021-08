Ermelo zoekt ruimte voor nieuwe woonwijk; Horst? Speuld? Waar dan?

Opgestapte burgemees­ter Baars wenst Ermelo succes met herwinnen vertrouwen

25 augustus De opgestapte burgemeester André Baars denkt dat de adviezen die zijn gedaan in het onderzoek naar de bestuurscultuur van Ermelo waardevol kunnen zijn. Dat zegt Baars in een reactie op het onderzoek. Het is voor het eerst na zijn vertrek 28 oktober vorig jaar dat de oud-burgemeester - zij het kort - ingaat op vragen over de politiek-bestuurlijke crisis die uitmondde in zijn vertrek.