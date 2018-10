Ermeloër wint AED van Rode Kruis

Ermeloër Luc Bakker heeft een AED gewonnen van het Rode Kruis Putten/Ermelo, nadat hij hiervoor actie voerde via Facebook.

,,Het is gelukt, de AED zal mij helpen met het redden van mensenlevens, ‘’ zegt de ambitieuze jongeman. ,,Een AED is een belangrijk, levensreddend apparaat, dat een schok kan toedienen bij iemand die bewusteloos is geraakt door hartfalen.‘’

Vrijwilligers

Bakker zag op internet een actie waarin aandacht gevraagd werd voor een eigen AED voor burgerhulpverleners. ,,In de zomermaanden, zijn we vaak met een groep vrijwilligers van Service en Veiligheid op evenementen. Hier ondersteunen wij de beveiliging, maar zijn we daarnaast ook actief als burgerhulpverleners. Het is nu al een paar keer gebeurd dat een deel van de groep het evenemententerrein moest verlaten vanwege een reanimatieoproep. Wij vertrokken dan zonder AED, en begonnen de reanimatie. Ook in mijn woonomgeving is de AED niet 24 uur per dag bereikbaar, ‘’ vertelt Luc.