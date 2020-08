Ermeloër wint ‘vakantiepotje’ van ruim een miljoen in de Lotto

VIDEO Na bestra­tings­blun­der op de Markt gaat nu ook de rest van de binnenstad van Hattem op de schop. Bekijk hier wat er (mogelijk) verandert

11:05 De herinrichting van de Markt van Hattem heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Letterlijk, maar vooral figuurlijk. Doordat ‘verkeerde’ kasseien gebruikt werden, ging er ruim een half miljoen euro over de balk. Nu is de rest van de binnenstad van Hattem aan de beurt. Hoe gaat de gemeente dat in goede banen leiden? En wat is ze eigenlijk allemaal van plan?