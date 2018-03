Ermeloop gaat in de herkansing

Organisator Gerard Peek (68) was dertig jaar fanatiek hardloper en zette in zijn voormalige woonplaats Utrecht hardloopwedstrijden op met duizenden deelnemers. Nu hij gepensioneerd is en op de Veluwe woont, kruipt het bloed waar het niet gaan kan. ,,In de zomer zie je hier duizenden toeristen rondlopen. Ga maar eens op de braderie in Ermelo kijken. En op de hardloopkalender prijken nauwelijks hardloopwedstrijden in de zomer. Ik dacht: waarom die twee feiten niet samenbrengen? Tussen die vakantiegangers zitten toch ook wel hardlopers."