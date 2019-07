Ermelose ‘berg’ als toevluchtsoord voor woningzoekenden

Hierden maakt de weg vrij naar Boeren­strand­je

7:00 Voor de buitenstaander lijkt het je reinste geldverspilling: het plan om de doodlopende Ooster Mheenweg ‘in the middle of nowhere’ in Hierden, op te knappen voor 90.000 euro gemeenschapsgeld. Initiator Jan van Panhuis snapt dat wel. ,,Tenminste als je de context niet kent.’’