Ermelose buurt boos over ‘illegale aanleg’ parkeerplaatsen, eigenaar spreekt van ‘foutje’

Veluwe werd in Gouden Eeuw geteisterd door wolvenpla­gen: ‘maar niemand was bang voor het dier’

3 december Historicus Evert de Jonge uit Emst is in de geschiedenis van de wolf op de Veluwe gedoken. In maart verschijnt zijn boek. ,,Wist je dat de Veluwe in de 16e en 17e eeuw meerdere wolvenplagen heeft gekend? Door de riante premies die werden uitgeloofd, was jagen op het dier een lucratieve bezigheid.’’