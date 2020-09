Ermelose E-bikebende maakte vele tientallen fietsen buit

De e-bikebende die vrijdag is opgerold in Ermelo heeft waarschijnlijk vele tientallen elektrische fietsen gestolen en omgekat. De politie heeft sporen gevonden die daar op wijzen. Twee van de drie verdachten zitten nog vast. Eén van hen is werknemer van Amslod uit Meppel, een van de grootste e-bikeproducenten.

De vermeende fietsendieven opereerden vanuit een bedrijfspandje met opslagboxen aan de Tolweg, op een industrieterrein in Ermelo. De politie heeft er vrijdag een 32-jarige man uit Ermelo aangehouden. Zaterdag werden nog eens twee mannen van 34 en 36 jaar opgepakt, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Een ervan is weer op vrije voeten. Volgens een woordvoerster van de politie zijn er in de ruimte die ze huurden veel gereedschappen en accessoires voor e-bikes gevonden die wijzen op het omkatten van de gestolen tweewielers. Waar al die fietsen gebleven zijn is nog onduidelijk.

Gerrit Heij uit Ermelo is eigenaar en verhuurder van dat gebouw. Hij keek verbaasd op toen hij vrijdag thuis rustig op de bank zat en het nieuws op Omroep Gelderland zag. ,,Ineens kwam mijn bedrijfspand voorbij op het scherm. En ik wist van niets, was niet geïnformeerd door de politie.’’

Keurige huurder

Heij stelt dat de 32-jarige Ermeloër de box al ongeveer een jaar huurt en hij zich in die periode ‘een keurige huurder en aardige man’ toonde. ,,Hij betaalde ook altijd keurig op tijd. En hij huurde maar een klein deel van de loods, een boxje van zo'n 18 vierkante meter.

Hij vertelde dat hij daar voor zijn werkgever reparatiewerk moest doen. Dat klonk als een geloofwaardig verhaal. Hij kwam ook vaak in een bus van zijn werkgever. Verbazingwekkend dat dit nu speelt. En wat moet ik nu doen?’’, vraagt Heij zich af. Moet ik hem er uitzetten dan? Hij is verdachte he, is nog niet veroordeeld.’’

Op non-actief

Directeur Bert Jonkeren van Amslod uit Meppel bevestigt dat de aangehouden 32-jarige Ermeloër een medewerker van zijn bedrijf is. ,,Dat betreuren we. Wij willen natuurlijk niet geassocieerd worden met fietsendiefstal. Maar op dit moment is hij niet meer dan een verdachte. We hebben hem wel op non-actief gesteld. Voor zover wij weten heeft hij niet van Amslod zelf gestolen.’’ Jonkeren benadrukt dat de diefstallen los staan van zijn bedrijf.

Sticker uniek kenmerk

Bestuurslid Guus Wesselink van SAFE, een stichting die strijdt tegen fietsendiefstal, stelt dat het omkatten van een e-bike relatief simpel is. ,,Het enige unieke kenmerk is de sticker met het framenummer. Je hebt er een apparaatje voor om die eraf te halen.

En vervolgens kan je er een nepsticker op plakken. Dat gebeurt zeker.’’ Dat een van de verdachten zelf voor een e-bikeproducent werkt verbaast Wesselink niet. ,,Het gebeurt vaker dat mensen van binnenuit zich met deze hobby bezighouden.’’

Fietsregister

De e-bike is steeds vaker het mikpunt van fietsendieven. Vorige maand werd duidelijk dat in 2019 voor 600 miljoen euro aan fietsen is gestolen, e-bikes zorgen voor een groot deel van die schadepost. SAFE pleit voor (positieve) registratie van alle fietsen, vergelijkbaar met het kentekenregister voor wegverkeer. Wordt een fiets gestolen? Vinkje erachter in het register.

Pogingen om tot een dergelijk systeem te komen zijn in het verleden stukgelopen op onwil bij politiek en fabrikanten. ,,In Nederland moeten alle koeien en schapen geregistreerd worden maar die 23 miljoen fietsen niet. Dat is toch te gek voor woorden’’, stelt Wesselink. Ook pleit SAFE voor een verplicht track&trace-systeem voor e-bikes.