Ermelose eendenslachter wil fors uitbreiden

Instanties staan voor raadsel: Ermelo blijkt gek op crystal meth

24 mei In de VS een ware epidemie; in Nederland een harddrug in de marge. Hoe het kan dat het peperdure methamfetamine juist in Ermelo in - relatief - grote hoeveelheden is aangetroffen bij een rioolonderzoek lijkt volslagen ridicuul. Zowel gemeente als instanties als Tactus en Jellinek staan voor een raadsel.