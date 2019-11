Ermelose herder zielsgelukkig met superhond Nan, de Ferrari onder de schapenhoeders

Nan is nog maar een paar weken aan het werk op de Ermelose heidevelden, maar haar nieuwe baasje is nu al lyrisch over haar. ,,Ze is volledig getraind in het werken met schapen, en dat doet ze uitstekend.’’ Een 'superhond’ was een langgekoesterde wens van Derks. ,,Honden zijn onmisbaar bij het hoeden van een kudde schapen, maar een getrainde hond is duur. Ik redde me met de twee die ik had, maar echt lekker ging dat niet.’’ De ene wilde niet luisteren en ging - gevraagd én ongevraagd - achter de schapen aan. De andere werd bang en agressief van het knallen van het vuurwerk rond de jaarwisseling en het schieten van de militairen in de buurt. ,,Het bijeendrijven van de kudde gaat sinds de komst van Nan nu zoveel makkelijker.’’