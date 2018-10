De politie herkende zelf de man op de beelden en zocht hem op in diens woning in Ermelo. Daar werden spullen gevonden van verschillende autoinbraken en van een inbraak op 26 september in een woning aan de Wiekslag in zijn woonplaats. Eerder deze week deed de politie voor die zaak nog een getuigenoproep. De verdachte is gearresteerd en zit nog vast.