Ermelose José bedenkt duurzaam tijdschrift dat kinderen moet prikkelen: ‘Gniffelen, speuren en puzzelen’

Het tijdschrift onderscheidt zich, zowel door de papierkwaliteit als door de brede culturele inhoud. ,,Waar ik het meest op hoop, is dat ouders het magazine gaan bewaren’’, begint José Klompenmaker terwijl ze het tijdschrift laat zien. Het telt tachtig pagina’s en is van dik stevig papier waardoor het blad een robuuste uitstraling krijgt. Klompenmaker heeft drie dochters tussen de vijf en tien jaar, die graag kleuren, puzzelen en knutselen. ,,Het stoort me altijd wanneer ze hun best doen om een kleurplaat met stift in te kleuren en dan blijkt dat de inkt is doorgedrukt op de volgende vier pagina’s of een knutselwerkje niet haalbaar is omdat het papier veel te dun is. Dan is de lol eraf en verdwijnt het boekje, in het beste geval, op de stapel oud papier. Slot Sofenstein is geschikt om te bewaren en keer op keer te gebruiken om uit voor te lezen’’, geeft ze als voorbeeld.