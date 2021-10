Ermelose ‘locoburgermeester’ Cock Andreae overleden

Cock Andreae is op 79-jarige leeftijd overleden. De bekende Ermeloër, die door velen ‘locoburgemeester’ werd genoemd, was ongeneeslijk ziek. Zijn overlijden zorgt voor een gemis in de samenleving van het Veluwse dorp. Hij was jarenlang vrijwilliger voor onder andere voetbalclub DVS’33, waar hij ook een koninklijke onderscheiding voor kreeg.

Cock Andreae is volgens Aart Goossensen, voorzitter van DVS’33 bijna zijn hele leven lid geweest van de voetbalvereniging. ,,Zeker 67 jaar. Op zijn 13de begon hij met voetballen. Toen de tijd kwam dat hij niet meer voetbalde, werd hij vrijwilliger in de onderhoudsploeg van de vereniging.” Van het schoonmaken van de kleedlokalen tot zijn werk voor de pr-afdeling; Andreae deed veel voor de club. Goossensen: ,,Als we een thuiswedstrijd hadden, kwamen er altijd pamfletten bij de Ermelose middenstand te hangen en die bracht hij om en om met een andere vrijwilliger rond. Hij was een trouwe supporter bij thuis- en uitwedstrijden.”

Quote Hij was alleen, maar niet eenzaam Aart Goossensen, DVS’33

Goossensen kent hem ook uit de tijd dat hij bestuurslid was van de ondernemersvereniging en het centrummanagement. ,,Hij heeft in die tijd ook veel hand- en spandiensten verricht voor de vereniging. Hij had dertig jaar lang snackbar Onder de Linde en daardoor leerde hij veel Ermeloërs kennen. Toen hij dertien jaar geleden met pensioen ging, is hij zijn vrije tijd in gaan vullen als vrijwilliger op verschillende plekken in Ermelo. Zodoende kwam hij ook onder de mensen. Hij was wel alleen, maar niet eenzaam.”

Andreae was ook actief in de plaatselijke VVD. Goossensen: ,,Hij had er de energie voor en stond in Ermelo ook bekend als de locoburgemeester. Hij woonde iedere raadsvergadering bij, was lid van de VVD en kreeg raadstukken. Het was een slimme rakker. Het is een verlies voor de Ermelose samenleving. Hij is er geboren, getogen en overleden. Wat ik het mooiste vond aan Cock, was dat hij nooit negatief over iemand zou praten. Door zijn gedrag was het gungehalte heel groot in de politiek en onder ondernemers. Het is dan ook niet gek dat hij in april van dit jaar koninklijk onderscheiden is voor al zijn vrijwilligerswerk voor de Ermelose samenleving.”

Een echt mensenmens

Eén van de andere grote vrijwilligersklussen die Andreae op zich nam, was het regelen van het verkeer voor de Oranjevereniging. Jan Urbach, oud voorzitter van de Oranjevereniging in Ermelo, vertelt dat Andreae op met name Koninginnedag en het Bierfeest actief was: ,,Hij was iemand die sfeer maakte en met iedereen contact kwam, echt een mensenmens. Hij had met niemand ruzie en ging met iedereen vriendelijk om. Het was een klein dapper kereltje en stond bekend als de Ermelose patatbakker.”

Volgens Urbach was Andreae ook nooit overheersend aanwezig. ,,Hij was een heel bescheiden man, maar hij kwam wel bij me als hem iets niet duidelijk was. Dan vroeg hij altijd hoe we het gingen aanpakken en wat ik van hem verwachtte. Er is weer een markante Ermeloër overleden.”

Merkbaar aanwezig

Oud-burgemeester Wiert Omta kwam Andreae regelmatig tegen in het dorp. ,,Cock was altijd overal, hij wist veel en bijna iedereen kende hem. Hij hoorde ook veel en vertelde me altijd wat er gaande was in het dorp. Het was een markante man, met een bijzondere stem die op afstand altijd merkbaar aanwezig was.”

Iedere zaterdagmiddag kwam Omta hem tegen bij DVS’33. ,,Wat mij het meeste bijblijft, is dat hij verantwoordelijk was voor de wegafzettingen bij grote wedstrijden. Als ik bij de Horsterweg kwam aanrijden, riep hij steevast met grote gebaren ‘ho stop’, om vervolgens uit te roepen: ‘Oh, burgemeester, u mag doorrijden, gaat uw gang’. We praatten vervolgens altijd even voor ik mijn weg vervolgde.”

Omta noemt Andreae een ‘bijzonder en geweldig mens’. ,,Hij kon de dingen wel organiseren. Als hij iets in zijn hoofd had, kreeg hij mensen mee. Mede dankzij zijn persoonlijkheid. Hij schakelde iedereen in en wist het toch weer te regelen.” Aan het begin van zijn ziekbed heeft Omta hem nog gesproken. ,,Ik heb daarna veel van kennissen van Cock gehoord hoe het met hem ging. Toch schrok ik toen ik hoorde dat hij was overleden.”