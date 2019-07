Ermelose metselaar verdedigt Nederlandse eer tijdens WK in Rusland

Waarom mag jij meedoen aan de Worldskills?

,,Omdat ik in maart tijdens de SkillsHeroes wedstrijden in Amsterdam de gouden medaille heb gepakt. Dat zijn vakwedstrijden voor leerlingen in het mbo. Er waren voorrondes en in de finale versloeg ik zeven anderen. Eindelijk, want bij eerdere deelnames won ik tot drie keer toe zilver.’’